Terlakenweg onderbroken voor herstelling aan riooldoorsteek Antoon Verbeeck

30 augustus 2019

Volgende week vinden er herstellingswerken aan een riooldoorsteek in Terlakenweg ter hoogte van huisnummer 12 plaats. De werken bestaan uit het doorslijpen van het asfalt en het leggen van nieuwe rioolbuizen en dit over de hele breedte van de weg. Hierdoor is de Terlakenweg van 2 tot 6 september onderbroken. Ook fietsers kunnen aan de werken niet passeren. Er is wel de fietsdoorsteek tussen Dongelstraat en Terlakenweg als alternatief. De omleiding voor het verkeer gaat via de Bartstraat en Berlaarsesteenweg.