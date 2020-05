Terlakenweg onderbroken op 11 en 12 mei Annelin Marien

07 mei 2020

11u06 1 Nijlen De Terlakenweg in Kessel, achter supermarkt SPAR, zal op maandag 11 en dinsdag 12 mei afgesloten worden voor verkeer.

Op 11 en 12 mei zal er een verhuiswagen, een ladderlift en een container geplaatst worden voor de woning met huisnummer 11 in de Terlakenweg in Kessel. De Terlakenweg zal afgesloten worden voor doorgaand verkeer, voetgangers en fietsers kunnen wél passeren. De omleiding voor auto’s verloopt via de Bartstraat en de Liersesteenweg.