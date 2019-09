Talloze activiteiten tijdens Autovrije Zondag in Kessel-Station Antoon Verbeeck

13 september 2019

09u49 0 Nijlen In Kessel-Station is het op zondag 22 september Autovrije Zondag. Tussen 14 uur en 18.30 uur is gemotoriseerd verkeer niet welkom in het centrum en is er ruimte voor heel wat activiteiten.

Voor de kinderen staat er een springkasteel, bellenmobiel en zijn er reuzespelen. Sportievelingen komen dan weer aan hun trekken met pingpong, gocarts en goalf, een kruising tussen voetbal, minigolf en poolbiljart. Opnieuw & Co richt een gezellig salon in, Harmonie Culturalia zorgt voor de muziek en aan het Badhuis kan je een paardenkoets nemen. Je komt die dag ook meer te weten over het gemeentelijk mobiliteitsplan, je kan je fiets laten graveren en er vindt ook een openbare verkoop van fietsen plaats. Voor deze Autovrije Zondag wordt de Emblemsesteenweg afgesloten ter hoogte van het kruispunt met Torenvenstraat-Lindekensbaan. Verkeer vanuit die twee straten kan enkel afdraaien richting Emblem. De Stationssteenweg wordt afgesloten ter hoogte van huisnummer 181.