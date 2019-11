Student die agent slaat krijgt tweede kans van rechter TVDZM

14u14 0 Nijlen Een jongeman uit Kessel heeft van de rechter een tweede kans gegeven. De jongeman stond terecht voor weerspannigheid tegenover twee politie-inspecteurs van politiezone Berlaar-Nijlen.

Vorig jaar kreeg hij een woedeuitbarsting na een relatiebreuk met zijn vriendin. Hij vernielde de inboedel van zijn woning en toen hij zijn woede op zijn moeder richtte, werd de politie erbij gehaald. “Eens de politie-inspecteurs binnen kwamen om hem te helpen kalmeren, verlegde hij zijn woede naar de inspecteurs”, zei procureur des koning Lieselotte Claessens op zitting. “Een van hen moest twee vuistslagen incasseren. Zelf kon hij pas worden gekalmeerd nadat er pepperspray aan te pas kwam.”

De man was op het moment van de feiten onder invloed van drugs. Het parket vroeg een strenge straf. “Er is heel wat recidivegevaar”, ging de Mechelse procureur verder. “Volgens een aangestelde psychiater heeft meneer heel wat problemen om zijn woede te beheersen en resulteren deze woede-uitbarsting in gewelddadig gedrag.”

De feiten werden niet betwist. De verdediging vroeg een opschorting van straf gekoppeld aan voorwaarden. Een straf die ook de Mechelse rechter gepast vond. De jongeman kreeg uiteindelijk een probatie-opschorting gekoppeld aan voorwaarden. Een ervan is het volgen van een cursus agressiebeheersing.