Straf met uitstel voor verhandelen van GHB

25 november 2019

Een 39-jarige vrouw is door rechter Theo Byl schuldig bevonden aan het verhandelen van drugs. Haar naam dook vorig jaar plots op in een ander drugsdossier. Toen er een gesprek werd onderschept waaruit bleek dat ze GHB had verhandeld, werd ze verhoord en volgde er een huiszoeking. Daarbij werd er onder meer een notitieboekjes met drugsgerelateerde berichten aangetroffen. Later testte ze ook nog positief op het gebruik van drugs. Zo had ze volgens openbaar aanklaagster zowel cannabis als amfetamines in haar bloed. Het drugsgebruik werd niet betwist, de drugshandel wel. Volgens hen was het notitieboekje niet voldoende bewijsmateriaal. Zij vroeg een probatie-opschorting maar kregen dat niet. De Mechelse rechter veroordeelde haar tot een celstraf van een jaar met een geldboete van 8.000 euro met uitstel gedurende drie jaar. Er werden wel enkele voorwaarden gekoppeld aan de straf met uitstel.