Sterren kijken op de Kesselse Heide tijdens donkerste nacht van het jaar AMK

25 september 2020

12u06 3 Nijlen Tijdens de donkerste nacht van het jaar, op 10 oktober, stelt lokaal bestuur Nijlen in samenwerking met Volkssterrenwacht Urania uit Hove telescopen op in de Kesselse Heide.

Wie geïnteresseerd is in dubbelsterren, bolhopen en planetaire nevels kan op 10 oktober mee achter de telescoop kruipen. In de donkerste nacht van het jaar geeft het heelal namelijk heel wat prijs. Om de sterrenhemel zo goed mogelijk zichtbaar te maken, gaat de openbare verlichting in de buurt van de Kesselse heide tijdelijk uit.

Geïnteresseerden moeten een plaats reserveren per bubbel. Dat kan tot en met donderdag 8 oktober via info@nijlen.be of telefonisch via 03 410 02 11. Wie een plaatsje heeft weten te bemachtigen, wordt om 20 uur op de parking van de Kesselse Heide verwacht.