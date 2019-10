Stemmen voor Gemeentelijk Compliment kan nog tot einde van de maand Antoon Verbeeck

15 oktober 2019

13u26 0

Op de Dag van de Ondernemer, op 22 november, wordt opnieuw het Nijlense Gemeentelijk Compliment uitgereikt. In de maand september werden heel wat Nijlense handelaars en ondernemers door de inwoners genomineerd en nog tot het einde van oktober kan iedereen stemmen voor deze publieksprijs. Dat kan op www.nijlen.be/publieksprijs. De ondernemersborrel op 22 november is voor ondernemers die aan hun netwerk willen werken. Ondernemers kunnen bij een hapje en drankje elkaar informeel ontmoeten, kennis en ervaringen uitwisselen en elkaar helpen bij het vergroten van hun ondernemerssucces. Geïnteresseerden dienen zich in te schrijven vóór vrijdag 15 november 2019 via info@nijlen.be.