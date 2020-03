Statiestraat afgesloten richting Kessel tijdens paasvakantie Annelin Marien

31 maart 2020

10u58 0 Nijlen Vanaf maandag 6 april zal één rijstrook in de Statiestraat in Nijlen afgesloten zijn. Verkeer richting Kessel volgt de omleiding via de Albert Kanaalstraat en de Broechemsesteenweg tot aan de N14.

Op 6 april start een aannemer met afbraakwerken aan een woning in de Statiestraat nummer 38. Omdat deze woning heel dicht bij de rijbaan ligt en omdat er een noodvoetpad moet komen, is er tijdens de werken één rijstrook afgesloten. Tijdens de paasvakantie is er daarom in de Statiestraat geen verkeer mogelijk in de rijrichting naar Kessel.

De bussen van De Lijn rijden via Kerkstraat, Bevelsesteenweg en Guido Gezellestraat. De halte aan het station vervalt daardoor tijdelijk, maar er komen vervanghaltes aan de aansluiting van de Spoorweglei met de Bevelsesteenweg en op het kruispunt van de Guido Gezellestraat met de Vekenstraat.