Spoorweglei binnenkort niet meer toegankelijk voor lange vrachtwagens Annelin Marien

03 september 2020

Lange vrachtwagens zijn binnenkort niet meer welkom in de Spoorweglei in Nijlen. De gemeente wil op die manier ongevallen vermijden zoals elf jaar geleden, waarbij een vrachtwagen zich vastreed op de sporen.

In januari dit jaar werd op de gemeenteraad nog beslist om een tonnagebeperking in te voeren in de Spoorweglei, maar dat bleek niet de ideale oplossing om vrachtwagens te weren uit de straat. “Bij een beperking van 3,5 ton kunnen kleinere bestelwagens voor pakketjes immers ook niet meer door deze straat rijden terwijl ze perfect de draaicirkel kunnen nemen. Het probleem stelt zich vooral bij langere vrachtwagens”, aldus schepen van Mobiliteit Bert Celis (Groen - Open VLD).

In het verleden bleek al dat de draaicirkel voor lange vrachtwagens te groot is om de Spoorweglei veilig in of uit te kunnen draaien ter hoogte van de overwegen. Elf jaar geleden gebeurde er nog een ongeval waarbij een vrachtwagen, die uit de Spoorweglei kwam, probeerde te draaien richting Kerkstraat en zich vastreed op de sporen, waarop een trein zich in de vrachtwagen boorde. “Nu de tonnagebeperking minder geschikt blijkt, voeren we een lengtebeperking in om het risico op een te krappe draaicirkel te minimaliseren. Om deze reden wordt er een beperking van voertuigen tot maximaal 10 meter ingevoerd voor de doortocht door de volledige Spoorweglei.” De maatregel wordt eind 2020 doorgevoerd, in het nieuwe mobiliteitsplan van 2021 wordt de situatie in de Spoorweglei mogelijk ook nog aangepast.