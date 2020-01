Spooroverweg Kesselsesteenweg hele weekend afgesloten AMK

10 januari 2020

13u15 0 Nijlen In het weekend van 18 en 19 januari zal de spooroverweg aan de Kesselsesteenweg (aan bloemenwinkel Kennes) onderbroken zijn.

Doorgaand verkeer naar Lier kan in het weekend van 18 en 19 januari niet passeren via de spooroverweg aan de Kesselsesteenweg. Infrabel voert dat weekend onderhoudswerken uit. Verkeer naar Lier rijdt rond via Berlaar of Emblem. Voor voetgangers wordt een beveiligde oversteek voorzien, fietsers moeten afstappen.

De werken starten vrijdagavond 17 januari om kwart voor middernacht. De spooroverweg blijft dan afgesloten tot zondag 19 januari om 18 uur. De bussen van De Lijn doen alle haltes nog aan in Kessel-Dorp maar volgen verder een omleiding via Kleine Puttingbaan en Marnixdreef.