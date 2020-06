Spelen in de voormiddag, leren in de namiddag: Nijlen organiseert ‘Zomer-Pret-School’ Annelin Marien

12 juni 2020

17u44 0 Nijlen Het schooljaar verliep door corona heel anders dan normaal. Om kinderen in de zomervakantie toch de kans te geven om nog wat bij te leren, organiseert de gemeente Nijlen in samenwerking met Speelplein Boemerang en Jong•Leren een ‘Zomer-Pret-School’ in de maand juli, in de Goezo! basisschool in de Klokkenlaan. Lagereschoolkinderen kunnen er in de voormiddag spelen, en in de namiddag leren.

De Vlaamse Overheid voorziet deze zomer alvast 144 zomerscholen voor kinderen, maar de gemeente Nijlen kiest bewust om niet mee te stappen in dat systeem. Nijlen geeft een eigen invulling aan het concept, met haar ‘Zomer-Pret-School’. Kinderen uit de lagere school kunnen in juli zo spelenderwijs bijleren.

Rekenen en taal

Voor de middag zal er gespeeld worden, onder leiding van het team van Speelplein Boemerang. Na de middag komt rekenen en taal aan bod, door Jong•Leren. Dinsdagnamiddag is STEM-namiddag, door leerkrachten van Githo Nijlen en Spelenderwijzer, donderdagnamiddag is er tijd voor artistieke lessen onder begeleiding van leerkrachten van Academie Nijlen.

Kinderen uit het huidige derde en vierde leerjaar kunnen deelnemen aan de Zomer-Pret-School van 6 tot 10 juli. Kinderen uit het huidige vijfde en zesde leerjaar van 13 tot 17 juli en kinderen uit het huidige eerste en tweede leerjaar van 27 tot 31 juli. De dag start om 9:20 uur en eindigt om 16 uur. Er kunnen maximum 16 kinderen per week deelnemen.

Deelname aan de Zomer-Pret-School kan enkel per volledige week en kost 30 euro (6 euro per dag - drankje en versnapering in voor- en namiddag inclusief). Inschrijven kan vanaf woensdag 17 juni via https://nijlen.ticketgang.eu/.