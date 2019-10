Speelhappening Chiro Gust Kessel palmt Pastoor Schelkensplein in Antoon Verbeeck

16u25 0 Nijlen Op het Pastoor Schelkensplein in Kessel vindt deze zondag een speelhappening van Chiro Gust Kessel plaats.

Kinderen van 6 tot 12 jaar zijn van 14 tot 17 uur welkom om te komen proeven van de Chiro. Om de veiligheid tijdens de speelhappening te garanderen, is het noodzakelijk om het Pastoor Schelkensplein die dag verkeersvrij te maken van 9 uur tot 19 uur. “Om de verkeerscirculatie in de Pastoriestraat tijdens de speelhappening mogelijk te maken, is er een parkeerverbod in het deel van de Pastoriestraat Nieuwstraat en Pastoor Schelkensplein, eveneens van 9 uur tot 19 uur”, deelt het lokaal bestuur mee.