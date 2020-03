Sociale huurders in Kessel klagen stijging van huurprijs aan: “In één klap van 450 naar 650 euro per maand, dat grijpt je wel even bij de keel” Annelin Marien

02 maart 2020

16u45 7 Nijlen Sinds 1 januari wordt de huurprijs van sociale woningen niet meer op basis van het inkomen van de bewoners berekend, maar is die afhankelijk van de marktwaarde van de woning. Die beslissing van de Vlaamse regering betekent voor 165 Nijlense gezinnen dat ze per maand 50 tot wel 420 euro extra huur moeten betalen. Ann Verswijvel, een van de bewoners van de sociale wijk aan Tweebunder in Kessel, is daar allerminst mee gediend en zal dinsdagavond op de gemeenteraad een petitie voorleggen.

“Op 9 januari kreeg ik plotseling een nieuwe huurprijsberekening in de bus", vertelt Ann Verswijvel, die in een sociale wijk in Kessel woont. “De marktwaarde van mijn woning was met meer dan 300 euro gestegen op een jaar tijd, terwijl er in die acht jaar dat ik hier woon amper onderhoudswerken uitgevoerd zijn. Maar ik schrok pas echt toen ik de verhoogde huurprijs zag: in één klap gingen we van 453 euro naar 657 euro per maand. Dat grijpt je wel even bij de keel.”

420 euro extra

Sinds 1 januari 2020 wordt de sociale huurprijs namelijk berekend op basis van de marktwaarde van de woning. Een sociale huurschatter bepaalt die, naargelang de ligging, het aantal slaapkamers, het bouwjaar, parkeergelegenheid, enzovoort. 204 gezinnen huren een sociale woning van sociale huisvestingmaatschappij Zonnige Kempen in Nijlen. De gemiddelde huurprijs ging begin dit jaar van 319 euro naar 369 euro, een gemiddelde stijging van 50 euro per maand. De grootste verhoging voor Nijlen bedraagt zelfs 420 euro.

De plafonds zijn gebarsten, er brokkelen stukjes muur af... Er zijn zelfs enkele woningen die deze winter drie weken zonder verwarming en elektriciteit hebben gezeten. Ann Verswijvel

“Bij al onze buren gaat de huurprijs tussen de 50 en de 250 euro omhoog", aldus Ann. “En dat terwijl onze woningen allesbehalve in orde zijn. In mijn raam zit een grote barst, ik betaal me blauw aan elektriciteit want de isolatie is verschrikkelijk. De plafonds zijn gebarsten, er brokkelen stukjes muur af... Onze buren hebben dan weer enorme vochtproblemen en in de wijk zijn er enkele woningen die deze winter zelfs drie weken zonder verwarming en elektriciteit hebben gezeten. Dan vind ik het toch frappant dat onze huur zo de hoogte in gaat.” Ann is chronisch ziek, maar moet haar sessies bij de kinesist nu on hold zetten omdat ze die niet meer kan betalen. “Dat is een serieuze klap, maar ik moet op iéts besparen om die 200 euro nog te kunnen bijleggen. Jammer dat dat dan op gezondheid moet.” (lees verder onder de foto)

Edith Vandenabeele, voorzitster van PVDA Nijlen, wil het probleem aankaarten op de komende gemeenteraad. Daarvoor verzamelde ze getuigenissen van sociale huurders, die ze samen met Ann dinsdagavond zal afgeven aan de raad van bestuur. ”De gemeente heeft al een motie ingediend om de situatie aan te klagen en met dat signaal zijn we al heel blij. Maar er kan meer gebeuren: onze burgemeester zit zelf in de raad van bestuur van de Zonnige Kempen, hij kan hen ten minste aansporen om de woningen goed te onderhouden. Het is de verantwoordelijkheid van de sociale huisvestingmaatschappij om de vochtproblemen en dergelijke op te lossen. Daarbij hopen we dat onze actie tot in Brussel gehoord wordt, en dat de regering deze asociale maatregel verandert.”