Sluipverkeer Kiezelweg wordt aangepakt met ‘knip’ Annelin Marien

28 april 2020

18u02 0 Nijlen Vanaf 1 juli tot 1 december zal er in de Kiezelweg in Bevel een ‘knip’ worden uitgevoerd voor gemotoriseerd verkeer. Deze testopstelling moet ervoor zorgen dat het sluipverkeer er wegblijft. “Tijdens en na de test zal blijken of dit ook op lange termijn de beste oplossing is”, aldus schepen van Mobiliteit Bert Celis (Groen - Open VLD).

Op 1 juli zal de Kiezelweg in Bevel ‘geknipt’ worden tussen huisnummer 38 en Hollands Kamp. Deze testopstelling blijft zo tot 1 december, vijf maanden lang, en zorgt ervoor dat er geen gemotoriseerd verkeer meer kan rijden. Schepen van Mobiliteit Bert Celis (Groen - Open VLD) legt uit: “Het lokaal bestuur is bezig met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan waarbij de ‘modal shift’ voorop staat. Concreet wil dat zeggen dat we het juiste vervoersmiddel voor de juiste verplaatsing moeten kiezen. Daarnaast willen we voertuigen en wegen beter op elkaar afstemmen. Gezien de Kiezelweg als landbouwweg ook een ideale fietsroute vormt, is het dan ook niet aangeraden dat er nog veel gemotoriseerd verkeer rijdt.”

Lange termijn

Hulpdiensten en landbouwvoertuigen zijn de enige die de straat nog volledig mogen doorrijden. Bewoners en bezoekers van de Kiezelweg zullen steeds via één in- en uitrit hun bestemming kunnen bereiken of de Kiezelweg kunnen verlaten. “Tijdens en na de test zal blijken of dit ook op lange termijn de beste oplossing is”, zegt Bert Celis. “De buurtbewoners krijgen in ieder geval zeker de kans om hun mening te geven. Gedurende de vijf maanden van de testopstelling wordt het verkeer in de testzone ook opgevolgd door middel van observaties en tellingen in de Kiezelweg, Heikant, Bevel-Dorp en de Nijlensesteenweg.”

De bewoners van de Kiezelweg kregen al brief in de bus, en er volgt nog een brief voor heel Bevel. “Dit omdat we momenteel geen infovergadering of inspraakmoment kunnen organiseren omwille van corona”, aldus Celis. “De week voor 1 juli zullen we zeer ruim communicatie voeren, onder andere ook met de lichtkrant en dergelijke.”