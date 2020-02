Sint-Calasanz neemt nieuwe klaslokalen in gebruik met modern smartboard Annelin Marien

04 februari 2020

10u43 0 Nijlen Na een feestelijke receptie met de leerkrachten en leerlingen van het vierde middelbaar werden in het Sint-Calasanzinstituut in Nijlen vandaag drie gloednieuwe klaslokalen in gebruik genomen. Op vijf jaar tijd ging het leerlingenaantal sterk de hoogte in, dus moest de school uitbreiden. Blikvanger in de nieuwe lokalen: het hypermoderne smartboard.

Het zijn de leerlingen uit het vierde jaar die de eer hebben om als eerste les te volgen in de nieuwe lokalen. Na een receptie met een hapje en drankje, werden de drie nieuwe klaslokalen officieel in gebruik genomen. De lokalen werden ingericht in het voormalige klooster van de school, waar enkele zusters van Vorselaar nog tot 2008 gewoond en geleefd hebben.

Uitbreiding

De uitbreiding komt er nadat het leerlingenaantal van Sint-Calasanz de voorbije jaren de hoogte in ging. In 2015 zaten er 327 leerlingen in de school, dit jaar volgen er al 477 leerlingen les. “Op vijf jaar tijd realiseerden we een groei van meer dan 150 leerlingen, waardoor we onze infrastructuur moesten uitbreiden”, legt directeur Jan Maes uit. “De leerlingen van het vierde jaar zaten hiervoor deels in twee containerklassen, en ze moesten voortdurend pendelen naar vrije lokalen. Met de nieuwe lokalen op de eerste verdieping komen we al deels tegemoet aan de uitbreiding van de school. Verder wordt ook een nieuw wetenschapslokaal ingericht dat in de loop van het derde trimester in gebruik zal genomen worden. Er liggen bovendien plannen op tafel om op het gelijkvloers van het voormalige klooster nog nieuwe klaslokalen in te richten.” (lees verder onder de foto)

De nieuwe lokalen zijn uitgerust met een verplaatsbare tussenwand die voor klasoverstijgende activiteiten opengeschoven kan worden, en de grote blikvangers zijn de smartboards met touchscreen. Ben Maes, ICT-coördinator en leerkracht Bedrijfseconomie, legt uit: “We hebben de nieuwe lokalen zo goed mogelijk voorzien op de toekomst: in elk lokaal hangt een wifipunt om de hele klas van internet te voorzien, en de smartboards hebben we gekozen omdat er interactief veel mogelijkheden mee zijn. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld vanop hun bank notities delen op het bord, je kan met meerdere leerlingen tegelijk op het bord werken of de leerkrachten kunnen hun notities ‘pushen’ naar de laptops van de leerlingen.” De leerlingen van het vierde jaar zijn hun dinsdagochtend in ieder geval in stijl gestart, met een koffiekoekje op de receptie en nadien les in een gloednieuw klaslokaal.