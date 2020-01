Silke en Hans organiseren deze zomer een ‘jongerenweek’: “Nog te veel pubers voelen zich alleen met hun problemen” Annelin Marien

27 januari 2020

16u08 0 Nijlen Jongeren vanaf 12 jaar kunnen deze zomervakantie deelnemen aan een zomerkamp dat volledig in het teken staat van weerbaarheid tijdens de pubertijd. Silke De Smet, van Jongeren vanaf 12 jaar kunnen deze zomervakantie deelnemen aan een zomerkamp dat volledig in het teken staat van weerbaarheid tijdens de pubertijd. Silke De Smet, van het Nijlense bedrijfje The Good Mood , wil samen met haar neef Hans Hoet (een talentencoach voor jongeren) pubers handvaten meegeven om zich beter in hun vel te voelen. “Ook wij hebben als puber ‘gestruggeld’, we willen laten zien dat jongeren niet alleen zijn met hun problemen.”

In 2018 startte de Nijlense Silke met The Good Mood, een bedrijfje dat allerlei activiteiten organiseert om mensen opnieuw te laten genieten van het leven. Dat doet ze aan de hand van workshops tot verwenmomenten op maat, persoonlijke coaching of teambuildings voor jong en oud, maar deze zomer staat bij The Good Mood helemaal in het teken van jongeren.

“Van 17 tot 21 augustus organiseren we een jongerenweek, waarbij we de kwetsbare puber via spel, muziek en ‘chillmomenten’ dichter bij zichzelf maar ook sterker ten opzichte van de buitenwereld gaan maken", vertelt Silke. “Bijna 85% van de 13-jarigen voelt zich anders, en denkt daarin ook alleen te zijn. We willen hen handvaten geven om hun eigen talenten in kaart te brengen, zodat ze steviger in hun schoenen kunnen staan. We geven ze zowel fysieke als emotionele uitdagingen, staan stil bij hun gevoelens, en beginnen vanuit henzelf. Zo weten ze dat het oké is om te zijn wie ze zijn, en kunnen we ze versterken naar de buitenwereld toe.”

Burn-out

Daarvoor rekent Silke op haar eigen expertise (als talentenfluisteraar en lifecoach) en die van haar neef Hans, ook talentencoach voor jongeren en maker van podcasts op het platform Vaderklap. Silke en Hans hebben zelf ook kinderen, maar kunnen zich ook vanuit eigen ervaring inleven in de leefwereld van pubers. “Ook wij hebben zelf ‘gestruggeld’ in onze tienerjaren, en wij hebben ons daarin ook alleen gevoeld”, zegt Hans. “Kinderen en jongeren zijn onze toekomstige ondernemers, en door hen nu van binnenuit via hun talenten te gaan versterken, zal de kans op een burn-out later sterk afnemen.”

Het jongerenkamp vindt telkens overdag plaats bij The Good Mood in de Koningsbaan, en er wordt afgesloten met een ‘apérotime’: een hapje en drankje voor de ouders, want Silke en Hans willen ook hen handvaten meegeven. “Ouders zijn niet geboren met een handleiding hoe ze moeten omgaan met jongeren in hun pubertijd, dus daarin willen we ook hen ondersteunen.”

Niet alleen jongeren kunnen deze zomer terecht bij The Good Mood: Silke organiseert deze zomer samen met de Naaifabriek ook een kinderkamp (vanaf 9 jaar), de ‘Super Stoffe week’, waarin kinderen afwisselend naaiwerkjes maken (zoals scrunchies of T-shirts) en daarbij ook op zoek gaan naar hun talenten. Meer info over de beide kampen vind je op www.thegoodmood.be.