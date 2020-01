Seniorenraad trakteert alle 55-plussers op pannenkoeken AMK

24 januari 2020

11u44 0 Nijlen Ter ere van de 25e verjaardag van de seniorenraad in Nijlen, worden alle 55-plussers uit de gemeente uitgenodigd om op 7 februari een pannenkoek te komen eten.

Al 25 jaar werkt de gemeente samen met de seniorenraad voor advies, het organiseren van activiteiten, infoavonden, enz. Op vrijdag 7 februari wordt dat gevierd, en alle 55-plussers uit Nijlen zijn welkom. De seniorenraad trakteert hen op een pannenkoek, en de lijndansers van OKRA Bevel zorgen voor sfeer en gezelligheid. Je krijgt een gratis jeton bij het binnenkomen, die je kan inruilen voor twee pannenkoeken en een kopje koffie of thee. Alle 55-plussers zijn welkom op 7 februari tussen 13:30 en 17 uur, in PC Den Heerd in Bevel.