Schommelen, glijden en waterpret: nieuw speelterrein in Kessel is paradijs voor kinderen Antoon Verbeeck

03 juli 2019

Onder de kerktoren van Kessel-Dorp ging vandaag een nieuw speelterrein open in de Gasthuisstraat. Op basis van verschillende inspraakacties in de lagere scholen, kinderraad en jeugdraad werd aan de ontwerper een lijstje bezorgd met speelbelevingen die kinderen en jongeren naar voren schoven voor de aanleg van het nieuwe terrein. “Klimmen en slingeren waren de favorieten, samen met schommelen, glijden en zwieren. Een touwen- en waterparcours werd ook gevraagd en op het verlanglijstje stond eveneens een grasveldje om te voetballen. Al die zaken werden mee in het ontwerp verwerkt en zo zal het nieuwe speelterrein voor heel wat extra speelplezier zorgen in het centrum van deelgemeente Kessel”, klinkt het bij het lokaal bestuur. Er werd een zone voorzien voor kleinere kinderen en een zone voor oudere kinderen, een kabelbaan, stapstenen, een waterpomp met watergootjes, enzovoort. “Bij de plaatsing van de picknickbank werd ook aan rolstoelgebruikers gedacht want zij kunnen hier vlot mee onder schuiven. In de natuurspeeltuin werd met heel wat natuurlijke elementen gewerkt, duurzame houtmaterialen en werden extra struiken en fruitboompjes aangeplant.”