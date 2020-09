Schilderlessen met naaktmodel in Nijlen vinden plaats in... de kerk: “De Heer heeft ons naakt geschapen” Annelin Marien

11 september 2020

08u53 2 Nijlen De Onze-Lieve-Vrouwkerk in Nijlen krijgt binnenkort een originele invulling: de Nijlense Academie neemt er haar intrek voor de schilderlessen met levend model. Door plaatsgebrek moest de Academie op zoek naar een nieuwe locatie, waarop ze door de kerkraad met open armen werd ontvangen. Zelfs een naaktmodel was geen breekpunt, want “De Heer heeft de mens naakt geschapen”. “Het naaktmodel is misschien wat controversieel in het Huis van God, maar de wijze waarop gewerkt wordt, past hier perfect”, klinkt het bij de directeur van de Academie.

Het is eens wat anders dan een misviering of een doopsel: vanaf volgende week wordt er in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in de Klokkenlaan geschilderd met een naaktmodel. De Nijlense Academie moest voor haar lessen levend model op zoek naar een andere locatie, omdat het in hun huidige lokalen niet mogelijk is de veilige afstand van anderhalve meter te houden.

“Voor de lessen met levend model heb je veel plaats nodig: in ons huidige lokaal kunnen normaal 25 leerlingen per les plaatsnemen, maar met de coronamaatregels werden dat er slechts 8", aldus directeur van de Academie Dieter Janssens. “We hebben verschillende locaties overwogen, zoals refters van scholen, maar dan zouden we telkens met alle tafels en stoelen moeten sleuren om plaats te maken voor de les. Toen viel ons oog op de Onze-Lieve-Vrouwkerk: daar wordt nog slechts één keer per maand mis gevierd, en af en toe een doopsel of een begrafenis. De kerk staat sowieso al op een lijst om mogelijks een herbestemming te krijgen, dus werden we door de kerkraad met open armen ontvangen. Zij zijn blij dat ze de kerk een nieuwe, culturele invulling kunnen geven.”

Open minded

De lessen met levend model zijn voor volwassenen en vinden vaak plaats met een naaktmodel. Dat was voor de kerkraad echter geen probleem. “’Tenslotte heeft de Heer de mens naakt geschapen’, klonk het. Ik kan me voorstellen dat niet elke kerkraad zo ‘open minded’ is”, aldus Janssens. “We zullen de lessen uiteraard met het nodige respect voor de kerk laten plaatsvinden, zo blijven we bijvoorbeeld weg van het altaar en het sacrale gedeelte.”

De directeur vindt het originele decor in ieder geval een meerwaarde voor de lessen. “Ik denk dat dit weleens wat nieuwe leerlingen zou kunnen aantrekken. In een kerk heb je zoveel plaats dat iemand die zich minder veilig voelt in het bijzijn van zijn klasgenoten, zich gerust een paar meter achteruit kan zetten. Zelf vind ik de beelden in de kerk ook een meerwaarde: onze lessen gaan vaak over verhoudingen in het gezicht en het lichaam, die kan je ook in een Maria- of Jezusbeeld terugvinden. Daarbij werken onze leerlingen tijdens het atelier in stilte, ook dat past perfect bij dit decor. Het naaktmodel is misschien wat controversieel in het Huis van God, maar de wijze waarop gewerkt wordt, past hier perfect.”

De lessen in de kerk vinden elke dinsdag- en donderdagavond van 18.30 uur tot 22 uur plaats. Wie interesse heeft, kan tot 30 september een proefles komen volgen. Meer info op www.academienijlen.be.