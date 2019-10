Schapen Kesselse Heide aangevallen door loslopende hond: “Hou je dier alsjeblieft aan de leiband” Antoon Verbeeck

18 oktober 2019

16u15 0 Nijlen De domeinwachters van de Kessels heide kregen vrijdagochtend een nare melding binnen van de herders die actief zijn op het domein. Enkele schapen vertonen bijtwonden van een hond. De provincie wil bezoekers nogmaals vragen om honden aan de lijn te houden.

“De schapenkudde brak op donderdagavond uit hun raster. Enkele schapen hebben ook bijtwonden van een hond. Alles veroorzaakt door loslopende honden dus. Dit is zeer betreurenswaardig: deze schapen zorgen voor het gezond houden van de heide. De kudde schapen is nu zeer angstig en zenuwachtig en houdt zich niet meer bezig met het grazen”, deelt de provincie mee. “Honden moeten altijd aan de lijn. Als we in de toekomst nog vaststellen dat honden vrij rondlopen, zullen we maatregelen treffen.”

“Het is heel moeilijk om alle bezoekers te controleren of ze hun hond al dan niet aan de lijn hebben. Momenteel wordt er wel geregeld toezicht gedaan, ook door de politie. Tijdens de daguren houden de herders hun kudde ook in het oog”, legt diensthoofd van de domeinwachtersbewaking Alain Kennes uit. “Domeinwachters zijn bevoegd voor het schrijven van processen-verbaal. Alleen leert de praktijk ons dat heel wat bezoekers die op de vingers worden getikt hun identiteitskaart weigeren te overhandigen of het zelfs op een lopen zetten.”