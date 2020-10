Rooiestraat afgesloten van 12 tot 26 oktober AMK

08 oktober 2020

11u24 0 Nijlen De Rooiestraat in Bevel zal vanaf 12 oktober een week lang afgesloten worden omwille van nutswerken. Er is een omleiding voorzien.

Van 12 tot 26 oktober zijn er werken aan de nutsleidingen in de berm en een deel van de rijbaan in de Rooiestraat. Omdat de weg te smal is, zal het deel van de Rooiestraat waar gewerkt wordt (vanaf het kruispunt met de Helleweg tot aan het kruispunt met de Kruideniersstraat) afgesloten worden.

Enkel plaatselijk verkeer en fietsers zijn toegelaten, het andere verkeer volgt de omleiding via Nieuwe Bevelsesteenweg en Bevel-Dorp.