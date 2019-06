Robert V. schuldig aan drugsbezit, maar niet aan dood 36-jarige vrouw na overdosis Tim Van der Zeypen

20 juni 2019

10u25 2 Nijlen De Mechelse rechters hebben zopas de 53-jarige Robert V. uit Antwerpen schuldig bevonden aan drugsbezit. Hij werd veroordeeld tot een effectieve celstraf van een jaar en een geldboete van 8.000 euro. Voor zijn betrokkenheid bij de dood van een 36-jarige vrouw uit Nijlen aan een overdosis drugs, werd de vijftiger vrijgesproken. Zij werd in april 2017 levenloos aangetroffen in zijn chalet. Met de uitspraak gingen de rechters niet in op de vraag van de nabestaanden om hem ook hieraan schuldig te bevinden.

Verslagenheid bij de vader van de overleden vrouw donderdagochtend op zitting. Hij, zijn vrouw en hun kleindochter (de dochter van de overleden vrouw, red.) kwamen vorige maand niet enkel een schadevergoeding eisen, maar vroegen vooral rechtvaardigheid. “Had hij die drugs niet aan mijn mama gegeven dan had zij hier vandaag nog steeds geweest”, vertelde haar dochter op zitting vorige maand. Volgens haar en haar grootouders was de man dus wel degelijk verantwoordelijk voor de dood van de 36-jarige.

Onvoldoende bewijs

Maar na een maand beraad, gingen de rechters daar dus niet op in. “Er is onvoldoende bewijsmateriaal, en er is dus twijfel. Dit spreekt in het voordeel van de beklaagde”, legde rechter Jessica Bourlet uit in haar vonnis. Hiermee volgden de rechters dus het verhaal van het parket: “De man heeft steeds ontkent dat hij haar de drugs heeft aangeboden tijdens die fatale dag in april 2017. Bovendien kunnen wij hier niet wetenschappelijk aantonen dat hij haar die drugs heeft gegeven.”

De rechtbank zag ook geen sporen van schuldigverzuim. Net zoals het parket waren ook zij van oordeel dat de 53-jarige uit Antwerpen voldoende heeft gedaan om de vrouw nog te reanimeren. De man verwittigde ook meteen de hulpdiensten nadat hij de vrouw bewusteloos had aangetroffen.

Een jaar cel

Voor het drugsbezit werd hij uiteindelijk wel schuldig bevonden. Hij werd hiervoor bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van een jaar en geldboete van 8.000 euro. Dat kon de man ook moeilijk ontkennen. Nadat de toegesnelde hulpdiensten het overlijden van de vrouw moesten vaststellen, trof de politie tijdens een huiszoeking de drugs aan. Het drugsbezit werd tijdens de verhoren ook niet betwist. Of hij verzet zal aantekenen of in beroep zal gaan, is nog niet bekend. Ook tijdens het voorlezen van het vonnis kwam de man niet naar het Mechelse gerechtsgebouw.

Beroep?

Ook de nabestaanden van de 36-jarige vrouw zelf kunnen nog in beroep gaan tegen het vonnis. Of zij dit gaan doen, is niet gekend. Zij vroegen een schadevergoeding van de man, maar dat werd - omdat er geen rechtstreeks verband is tussen het drugsbezit en de dood van de vrouw - ongegrond verklaard. “Onze dochter had in het verleden inderdaad problemen met drugs, maar vlak voor het incident hadden we nog contact met haar. Ze was blij dat ze haar leven opnieuw op de rails had en vertelde zelfs dat ze klaar was voor een nieuwe start”, zei de vader van het slachtoffer destijds. “Ook dat meneer hier niet aanwezig is, stoot tegen de borst. Zo zullen wij nooit te weten komen wat er die dag exact heeft plaatsgevonden.”