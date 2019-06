René Van Goubergen is eerste eregemeenteraadslid van Nijlen Antoon Verbeeck

08 juni 2019

12u09 0

Gewezen gemeenteraadslid van Open Vld René Van Goubergen (62 jaar) is voortaan ereraadslid van Nijlen, een primeur. Nooit eerder ontving een ex-raadslid een eremandaat. Tijdens de gemeenteraadszitting van april werd een reglement goedgekeurd dat het mogelijk maakt om verdienstelijke gemeenteraadsleden de titel van eregemeenteraadslid toe te kennen. Van Goubergen, een gepensioneerde leerkracht, zetelde van 1 januari 1995 tot 1 januari 2019 in de gemeenteraad. “Dit is een mooie erkenning van mijn langdurig, eervol en actief mandaat”, reageert Van Goubergen. “De burgemeester en de gemeentelijk algemeen directeur schreven me onlangs een brief waarin ze me met plezier meedeelden dat mijn eremandaat unaniem werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Als erelid zal ik voortaan uitgenodigd worden op de diverse gemeentelijke feestelijkheden.” Van Goubergen zette zich tijdens zijn mandaat vooral in voor een betere mobiliteit, de leefbaarheid en de gezonde lucht in het centrum van Nijlen en Kessel. Beroepshalve gaf hij vele jaren les in de scholen Bisterveld in Kessel en de Zevensprong in Nijlen. Gedurende dertig jaar was hij ook persmedewerker, eerst bij deze krant en later voor de lokale krant Cinemablad.