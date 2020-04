Recyclagepark Nijlen gaat weer open onder strikte voorwaarden Annelin Marien

03 april 2020

12u14 0 Nijlen Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) besliste dat de recyclageparken gecontroleerd weer open mogen vanaf dinsdag 7 april. Omdat mensen na drie weken thuis met veel afval zitten, verwacht de gemeente dat het druk zal zijn in het recyclagepark. Daarom gelden er enkele voorwaarden voor wie naar het recyclagepark wil komen.

“De belangrijkste boodschap is: kom niét naar het recyclagepark, tenzij het dringend is”, laat de gemeente Nijlen weten. “Wie er echt moet zijn, komt alleen. Enkel als je het afval niet alleen kan lossen, mag je maximaal één persoon meebrengen. In geen enkel geval kan een recyclageparkwachter helpen bij het lossen van het afval of het tillen van lasten.” Bezoekers zullen maar met mondjesmaat binnengelaten worden, dus hou rekening met lange wachttijden. Naar het recyclagepark rijden mag enkel vanaf de rijrichting van Nijlen, richting Kessel-Station. Verkeer vanuit Kessel volgt een kleine omleiding via Breugelhoevestraat en Molenstraat.

Je kan enkel groenafval, grof vuil, steenpuin, A-hout en B-hout, metalen, vlak glas, restplastic (lichtgroene zakken), PMD (blauwe zakken), papier en karton, glazen flessen en bokalen komen leveren. Alle andere afvalstromen kunnen niet afgeleverd worden. Het recyclagepark is open tijdens de normale openingstijden, ook op zaterdag. Enkel elektronisch betalen is mogelijk.

Bij vragen kan je mailen naar afvalbeheer@iok.be of bellen naar de afvalinfolijn 014 56 27 75.