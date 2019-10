Rechtenstudent vernielt inboedel en slaat politieagent na relatiebreuk TVDZM

04 oktober 2019

12u05 0 Nijlen Een jongeman uit Kessel riskeert een celstraf van acht maanden voorwaardelijk voor weerspannigheid tegenover twee politie-inspecteurs van de politiezone Berlaar-Nijlen. De jongen kreeg een woedeuitbarsting na een relatiebreuk met zijn vriendin. Eerst vernielde hij de inboedel van zijn ouderlijke woning maar nadien richtte hij zijn woede op zijn moeder én de politie.

De feiten dateren van begin januari 2018. De politie werd toen opgeroepen naar de woning van de jongeman. “Hij was er de inboedel aan het vernielen en richtte zijn woede vervolgens op zijn moeder, nadat zij was thuisgekomen”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens op zitting. “Toen de politie-inspecteurs binnen kwamen om hem te helpen kalmeren, verlegde hij zijn woede naar de inspecteurs. Eén van hen moest twee vuistslagen incasseren. Zelf kon hij pas worden gekalmeerd nadat er pepperspray aan te pas kwam.”

Woedeuitbarstingen

De jongeman werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Toen bleek dat hij op het moment van de feiten onder invloed was van cannabis. De openbaar aanklaagster vorderde een celstraf van acht maanden en een geldboete van 150 euro met probatie-uitstel. “Er is heel wat recidivegevaar. Volgens een aangestelde psychiater heeft meneer heel wat problemen om zijn woede te beheersen”, besloot de aanklaagster. “Een cursus agressiebeheersing en een absoluut drugsverbod lijkt dan ook op zijn plaats “

De verdediging betwistte de feiten niet. Zijn raadsman Pieter De Wit vroeg aan de rechtbank de gunst van de opschorting gekoppeld aan voorwaarden om zo zijn toekomst niet in het gedrang te brengen. “Hij is een brave jongen maar die dag is het gewoon uit de hand gelopen”, klonk het bij de strafpleiter. De jongeman, die intussen rechten studeert, verontschuldigde zich en benadrukte dat hij intussen een andere weg is ingeslagen.

Vonnis op 30 oktober.