RECENSIE. Villa Tulsi: als God in veganistisch Frankrijk AMK

28 augustus 2019

12u53 0 Nijlen Villa Tulsi lijkt een gewoon herenhuis in Kessel, en is daarom nog niet zo bekend bij dorpsgenoten, maar achter de gevel schuilt een heel apart, fijn concept. Je kan er op zaterdagen komen dineren, en je waant je er meteen in een B&B in Zuid-Frankrijk. Inclusief de huiselijk gedekte tafel, waar je met alle gasten aanschuift. Eigenares Wendy heeft een duidelijk credo: alles wat we op tafel krijgen, is veganistisch. En het smaakt fantastisch!

Het was wel even schrikken toen we Villa Tulsi langs de tuin moesten betreden, en een grote gedekte tafel en nog zo’n 8 andere gasten zagen. Een heel ander concept, zo samen aan tafel schuiven, maar we werden meteen op ons gemak gesteld door Wendy en haar partner Gunther. Villa Tulsi staat voor een natuurlijke, veganistische keuken, en aandacht voor de gast. We krijgen dan ook meteen een aperitiefje aangeboden, als waren we uitgenodigd bij vrienden. Niet veel later schuiven we met z’n twaalven aan tafel, en krijgen we ons aperitiefhapje. Dat zijn twee varianten van prei, gegrild met sesamzaadjes en gemarineerd. Wendy legt uit dat ze de prei gisteren zelf is gaan oogsten bij een lokale boer. Die trend zal zich de hele avond doorzetten, want de hele keuken is lokaal, kraakvers en gezond.

Wendy is druk bezig in de keuken, en niet veel later krijgen we een voorgerechtje: veganistische ravioli met champignonvulling, erwtencrème en paprika. Mijn absolute favoriet van de avond: heel lekker en zacht, de erwtencrème is fantastisch, en de gegrilde stukjes paprika maken het gerechtje af. En veganistische pasta, eerlijk? Ik proef het verschil niet met ‘gewone’ pasta.

Tijdens het diner krijgen we trouwens de hele tijd wijn of homemade icetea bijgeschonken, zoveel als we willen. Dat zit ook allemaal bij in de prijs! Na ons voorgerecht krijgen we een kommetje slasoep, die heerlijk ruikt. De smaak is navenant, een fijne, kruidige en pure soep. Ook fijn dat we bij elk gerechtje een uitleg krijgen van Wendy, over waar ze de ingrediënten heeft gehaald.

De avond vordert, en het wordt buiten al aardig donker. Terwijl we op het hoofdgerecht wachten, wordt er vrolijk gebabbeld onder de gasten. Wendy serveert het hoofdgerecht: quinoa met vegan hollandaise op basis van cashewnoten, gegrilde groenten, spinazie en gevulde prei. De preivulling, van bonen en noten, is heel erg lekker, en goed afgekruid. Bij de saus proef je opnieuw niet dat er geen dierlijke producten zijn gebruikt, en ze smaakt heerlijk bij de quinoa.

Als dessert krijgen we veganistisch bladerdeeg en banketbakkersroom met bosvruchten en sorbet van venkel. Het fruit is heerlijk, en opnieuw van lokale boeren (die wij binnenkort ook eens gaan opzoeken!). De venkelsorbet erbij geeft een speciale toets en is een leuke extra, en opnieuw is dit vegan dessertje even lekker als eender welk niet-veganistisch dessert. Na het diner nemen we afscheid van onze tafelgenoten en de gastvrouw- en heer, we hebben hier een fijne avond beleefd. Dineren bij Villa Tulsi is zeker een aparte ervaring, die voor ons heel positief is meegevallen!

Contactgegevens:

Emblemsesteenweg 29, 2560 Kessel

+32 474-313419

info@villatulsi.be

Openingsuren:

Elke dinsdag van 11:30 tot 14:30 kan je aanschuiven bij de lunch

Elke zaterdag vanaf 19 uur: vegan diner (reserveren verplicht!)

Elke eerste zondag van de maand brunch van 9:30 tot 12:30

Prijzen:

lunch €8 - €19

diner €55 per persoon, all-in

brunch €24 per persoon

Scores:

Eten: 8,5/10

Bediening: 10/10

Comfort: 8,5/10