Racefiets gestolen: vier maanden cel met uitstel

26 november 2019

De dertigjarige Dimitri A. uit Nijlen heeft van rechter Goedele Van de Brande een celstraf opgelegd gekregen van vier maanden met uitstel. De dertiger werd schuldig bevonden aan de diefstal van een racefiets. Die werd intussen teruggevonden in het appartementsgebouw van de dertiger. Die gaf de feiten ook meteen toe. “De fiets stond op een fietsparking voor een krantenwinkel maar stond er al zolang dat ik dacht dat niemand die fiets nog moest hebben”, luidde het in zijn verdediging. Het was bovendien dankzij de uitbater van diezelfde krantenwinkel dat de diefstal kon worden opgelost. Aan de eigenaar van de racefiets wordt de opgelopen schade momenteel maandelijks terugbetaald.