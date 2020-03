PVDA Nijlen geeft brief af op gemeenteraad en vraagt om actie te ondernemen Annelin Marien

04 maart 2020

11u34 0 Nijlen Op de gemeenteraad dinsdagavond hebben enkele bewoners van sociale woningen in Nijlen samen met PVDA Nijlen een brief afgegeven aan de leden van de gemeenteraad met de vraag om in te gaan tegen de verhoging van sociale huurprijzen. Dat is een beslissing van de Vlaamse overheid. PVDA wil dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt en de woningen in een correcte staat houdt.

Sinds 1 januari wordt de huurprijs van sociale woningen niet meer op basis van het inkomen van de bewoners berekend, maar is die afhankelijk van de marktwaarde van de woning. Die beslissing van de Vlaamse regering betekent voor 165 Nijlense gezinnen dat ze per maand 50 tot wel 420 euro extra huur moeten betalen. De sociale woningen in Nijlen vallen onder de verantwoordelijkheid van sociale huisvestingmaatschappij Zonnige Kempen.

De gemeenteraad stemde al een motie goed tegen die verhoging van de huurprijzen, maar PVDA vraagt met de brief die ze gisteren afgaven dat de gemeenteraadsleden blijven ijveren tegen de verhoging. Daarnaast willen ze dat de gemeente erop toeziet dat de Zonnige Kempen de woningen in correcte staat verhuren en onderhouden, want dat blijkt niet altijd het geval.

Burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) zit momenteel in de raad van bestuur van de Zonnige Kempen. “Er waait een nieuwe wind door de Zonnige Kempen, met een nieuwe directeur en een nieuwe raad van bestuur. De Zonnige Kempen zal inzetten op structureel onderhoud en er zijn al heel wat herstellingen gebeurd in de woningen. Wat betreft de huurprijs, dat is een Vlaamse beslissing geweest, niet die van de gemeente of van de Zonnige Kempen.”