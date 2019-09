Publiek geniet van openluchtspektakel Diamant! ‘t Steentje van de Kempen: “Dit was fantastisch” Antoon Verbeeck

29 september 2019

20u26 4 Nijlen Het Kerkplein van Nijlen was dit weekend het decor van het openluchtspektakel Diamant! ‘t Steentje van de Kempen. Op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond namen zo’n 3.500 bezoekers plaats op de tribune voor het schouwspel dat draaide rond de fictieve slijpersfamilie Van den Berg. “

Uitverkocht. Wie dit weekend nog op het laatste nippertje een ticket voor het openluchtspektakel op de kop wou tikken was eraan voor de moeite. De 700 zitjes op de tribune waren bij alle vijf voorstellingen bezet. Het verhaal van Diamant! ‘t Steentje van de Kempen is dan ook op het lijf geschreven van Nijlen, dé slijpersgemeente bij uitstek. “De voorstelling zat heel goed in elkaar”, vertellen de Nijlense zussen Gwen en Jill Faes. “We hebben zelf de hoogdagen van de diamantsector in onze regio niet meegemaakt, maar onze grootouders langs vaders- en moederskant verdienden er wel hun brood mee. Het leek ons daarom wel interessant om deze voorstelling mee te pikken. Misschien dat we binnenkort het Kempens Diamantcentrum een bezoekje brengen.”

Veel werk

Het theaterstuk met zo’n 150 acteurs en figuranten, een levensgroot decor met lichtprojecties op de kerk, blinkende oldtimers en passende kostuums kon rekenen op heel wat hulp vanuit de Nijlense gemeenschap. De kostuums en het decor werden door vrijwilligers gemaakt en in geen tijd tekenden verschillende Nijlenaren present om mee te spelen. “Dat ze oude foto’s van Nijlenaren die actief waren in de diamantsector projecteerden tijdens de voorstelling was zeker een meerwaarde. Een minpuntje was het gebrek aan dialoog tussen de karakters. Nu was het eerder een vertelling dan theater. Dat neemt niet weg dat het allemaal goed in elkaar zat. Je merkt dat er veel werk is in gekropen”, reageerden Luc en Nina Jansens op zaterdag.

Eerste tv

Lierenaar Willy Van Gansen hoopt dat ook zijn stad werk maakt van een gelijkaardige voorstelling. “Dit was fantastisch. Bij sommige scènes had je echt ogen te kort om alles te kunnen zien. Het verhaal speelde zich grotendeels af in de periode van mijn jeugdjaren. Bijvoorbeeld de scène dat de familie de eerste televisie van de straat in huis haalt en iedereen grote ogen trekt; dat heb ik zelf ook meegemaakt. Dit mogen ze van mij meer doen. Misschien moet Lier ook maar een spektakel organiseren. Ik ga dan zeker kijken.”

Stevige decors

The show must go on: dat was op zondag het motto van de cast. De voorspelde regen hield, net als tijdens de generale repetitie op donderdagavond, de acteurs en figuranten niet tegen om de laatste voorstelling van de reeks af te werken. “We hebben de nodige voorzorgen genomen. Het decor werd verstevigd met zware gewichten en de tribune is sowieso bestand tegen deze weersomstandigheden. Voor de mensen op de eeste rijen waren er regenponcho’s”, vertelt coördinator Véronique Nijs. “De reacties dit weekend waren heel lovend. Zowel van jong als oud. Enkele oudere mensen kwamen ons spontaan vertellen dat ze hun jeugd herbeleven, en zijn soms tot tranen toe ontroerd. Dat is een mooi compliment voor het geleverde werk.”