Provincie keurt subsidie van 300.000 euro goed voor fietspaden in Nijlen AMK

14 februari 2020

12u02 0 Nijlen De provincie Antwerpen heeft voor 2.438.770 euro subsidies goedgekeurd voor de aanleg van bijna 14 kilometer fietspaden in de provincie Antwerpen. Ook de gemeente Nijlen mag rekenen op meer dan 300.000 euro voor de aanleg van fietspaden.

De provincie Antwerpen keurde gisteren dertien aanvragen van gemeenten voor de aanleg en verbetering van fietsinfrastructuur goed. Die dertien subsidies zijn goed voor een investering van 2,4 miljoen euro. De gemeente Nijlen vroeg ook dergelijke subsidies aan en mag nu rekenen op meer dan 300.000 euro voor de aanleg van fietspaden.

De provincie Antwerpen betaalde in 2018 al 1 miljoen euro Fietsfondssubsidie voor de heraanleg van het fietspad langs de Berlaarsesteenweg in Kessel tot de Legrellestraat in Berlaar. Met deze middelen legden de gemeenten Berlaar en Nijlen een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad in rode beton aan waardoor fietsers er voortaan veilig kunnen fietsen.

Ook de gemeente Ranst krijgt dit jaar 335.000 euro voor de aanleg van fietspaden op de Van Den Nestlaan, net zoals de gemeente Schelle 266.000 euro krijgt voor de aanleg van fietspaden in de Steenwinkelstraat. Kasterlee, Heist-op-den-Berg, Aartselaar, Hove, Zwijndrecht, Berlaar, Herentals en Antwerpen deden ook een beroep op het Fietsfonds voor de aanleg van hun fietspaden.

Ook vorig jaar subsidieerde de provincie 2.375.036 euro voor de aanleg van bijna zeven kilometer fietspaden in de provincie Antwerpen. De gemeenten Sint-Katelijne-Waver, Nijlen, Heist-op-den-Berg, Westerlo, Balen, Bornem en stad Antwerpen vroegen een Fietsfondssubsidie aan.