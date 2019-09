Politiezone zet aangetroffen gestolen spullen online: “Zo hopen we het materiaal terug te kunnen geven aan alle slachtoffers” TVDZM

10 september 2019

18u00 0

De politie van Berlaar-Nijlen heeft verschillende foto’s online geplaatst van gestolen goederen. Het gaat voornamelijk om gereedschap. Hiermee hoopt de politie om zoveel mogelijk slachtoffers te bereiken en op die manier de spullen terug te kunnen geven. Het gereedschapsmateriaal werd eerder toevallig aangetroffen tijdens een huiszoeking in Nijlen en in een ander lopend gerechtelijk onderzoek. Slachtoffers die hun materiaal herkennen, kunnen contact opnemen met de recherche van de lokale politie. Dat kan op het telefoonnummer: 03/ 466 16 16. “Met de nodige eigendomsbewijzen krijgen de slachtoffers hun spullen dan ook terug”, zegt de politiezone. “Voorlopig konden we zo toch al enkele slachtoffers herenigen met hun materiaal.”

Meer foto’s van de aangetroffen spullen zijn terug te vinden op de Facebookpagina van de lokale politiezone van Berlaar-Nijlen