Politie treft weedplantage met 250 planten aan na klachten van buurtbewoners over cannabisgeur Tim Van Der Zeypen & Patrick Lefelon

27 mei 2020

09u30 0 Nijlen De politie van Berlaar-Nijlen heeft in de Zandvekenvelden een cannabisplantage ontdekt met 250 oogstrijpe planten. Een 50-jarige man werd aangehouden door de onderzoeksrechter.

De politie voerde dinsdag een huiszoeking uit in een woning nadat er meldingen waren binnengekomen over een opvallende cannabisgeur. “In de woning werden twee verborgen kweekruimtes aangetroffen. In totaal werden 250 oogstrijpe cannabisplanten aangetroffen”, zegt woordvoerster Sue Mutton van de lokale politiezone Berlaar-Nijlen.

De plantage was professioneel opgebouwd en ook de elektriciteit was voor de meter afgetapt. Bij de huiszoeking werd ook een verdachte opgepakt. Het zou gaan om een 50-jarige man uit Nijlen. Hij werd dinsdagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen, die de vijftiger liet aanhouden.

De man werd na zijn verhoor overgebracht naar de gevangenis. Vrijdag zal hij voor de raadkamer moeten verschijnen. De cannabisplanten werden in beslag genomen. Het gerechtelijke labo van de federale politie zal ook een sporenonderzoek uitvoeren. Woensdag kwam de civiele bescherming ter plaatse om de plantage te vernietigen.

Het onderzoek wordt verder gezet door de lokale politie van Berlaar-Nijlen en onder leiding van de onderzoeksrechter in Mechelen.