Politie controleert zichtbaarheid huisnummers: “Duidelijke huisnummers zijn belangrijk” Antoon Verbeeck

09 juli 2019

10u39 0

Al enkele dagen zijn de wijkinspecteurs van de politiezone Berlaar-Nijlen op pad om de zichtbaarheid van de huisnummer te controleren. “De medewerkers stellen tijdens hun opdrachten al te vaak vast dat het huisnummer ontbreekt of slecht leesbaar en zichtbaar is. De aanwezigheid van een duidelijk zichtbaar en leesbaar huisnummer is nochtans zeer belangrijk. Onze politiediensten, maar ook andere hulpdiensten verliezen daardoor kostbare tijd in hun zoektocht naar de juiste woning waar dringende hulp nodig is”, luidt het. “Daarom maakte onze politiezone een actieplan op om de kwaliteit van de huisnummers te optimaliseren. Bewoners uit de gemeenten Berlaar en Nijlen die niet voldoen, krijgen een brief en flyer in de bus met de vraag om aan de voorwaarden te voldoen tegen 31 juli 2019.” Wie vragen heeft over de actie, neemt contact op met de Lokale Politie Berlaar-Nijlen via 03 466 16 16 of pz.berlaarnijlen.communicatie@police.belgium.eu