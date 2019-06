Politie betrapt zeven bestuurders onder invloed van drugs TVDZM

12 juni 2019

08u45 0 Nijlen Bij twee verschillende drugs- en alcoholcontroles op de Aarschotsebaan in Berlaar en langs de Emblemsesteenweg in Nijlen heeft de politie van Berlaar-Nijlen zeven bestuurders betrapt die aan het rijden waren onder invloed van drugs. Ze moesten allemaal hun rijbewijs inleveren voor vijftien dagen.

Binnenkort zullen de bestuurders gedagvaard worden voor de politierechtbank. Vier van hen waren bovendien in het bezit van verdovende middelen. De drugs werd in beslag genomen en leverden de chauffeurs een bijkomend proces-verbaal op. Verder moesten drie andere chauffeurs hun rijbewijs inleveren. Zij hadden te veel gedronken. “Een bestuurder moest dat voor drie uur doen, twee anderen kregen een rijverbod van zes uur”, besluit de politiezone. De controles kaderde in de BOB-zomercampagne die afgelopen weekend van start is gegaan.