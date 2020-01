Pastoor Sonnemans overleden op 87-jarige leeftijd AMK

20 januari 2020

12u22 15 Nijlen Pastoor Tjeu Sonnemans is vannacht op 87-jarige leeftijd overleden. Sonnemans was 50 jaar lang pastoor in Nijlen en woonde nog tot zijn dood in de pastorie.

Mathijs Johannes (Tjeu) Sonnemans is 50 jaar lang pastoor geweest in Nijlen, tot 2012. Hij was afkomstig uit het Nederlandse Noord-Brabant en hij studeerde filosofie en theologie in Nijmegen, Leuven, Namen, Parijs en Londen. Hij werd in 1958 in Nijmegen tot priester gewijd en wilde toen naar Zaïre vertrekken als missionaris, maar werd ernstig ziek. Daarom besloot Sonnemans om naar Vlaanderen te komen en kwam hij in Nijlen terecht, waar hij in 1973 officieel pastoor werd.

Tjeu Sonnemans had het hart op de juiste plaats en schonk zijn naam aan het Sonneheem van Chiro Jong Leven. Na zijn diensten als pastoor mocht hij van de gemeente nog in de pastorie in het centrum van Nijlen blijven wonen. Daar stierf hij gisterennacht op 87-jarige leeftijd.