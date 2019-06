Parket start onderzoek nadat jongeman in rug wordt gestoken Tim Van der Zeypen

26 juni 2019

18u45 2 Nijlen Het parket in Mechelen is een onderzoek opgestart naar een steekpartij in Nijlen. Daarbij raakte een 24-jarige man ernstig gewond. De politie arresteerde vannacht twee personen. Zij worden op dit moment ondervraagd door de politie.

Over aanleiding tot het incident is tot op heden nog niets geweten. Het onderzoek is volop lopende. In de nacht van maandag op dinsdag werden de hulpdiensten massaal opgeroepen naar een appartement in de Albert Kanaalstraat in Nijlen. “Een dader was er het appartement van het slachtoffer binnengedrongen. De bewoner werd geslagen met een ijzeren staaf en bleek verwondingen te hebben aan zijn rug. Later werd duidelijk dat hij gestoken was met een mes”, luidt het bij de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.

Levensgevaar

Het slachtoffer kon zich in veiligheid brengen en vluchtte naar de buren. Daar werden de hulpdiensten verwittigd. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en werd in het allerijl overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. “Hij verkeerde in levensgevaar maar intussen is de toestand opnieuw stabiel. De man ligt wel nog steeds in het ziekenhuis”, klinkt het nog. Speurders konden het slachtoffer intussen wel verhoren. Tijdens de verklaringen viel meteen de naam van een mogelijke verdachte.

Duo

Op basis van zijn verklaringen konden de speurders uiteindelijk zowel een 26-jarige man als een vrouw (29) worden geïdentificeerd. Dinsdagavond werd er bij hen binnengevallen en kon de politie de twee arresteren. Op het politiekantoor in Nijlen werden de twee vervolgens verhoord en ter beschikking gesteld van het parket. Of ze zullen moeten worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter is nog niet geweten.

Het parket startte in ieder geval al een onderzoek op naar poging doodslag. Verder onderzoek zal nu moeten uitmaken wat het motief van het duo was en waarom ze de feiten pleegden.