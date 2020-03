Overzicht: hier kan je nog eten bestellen in Nijlen Annelin Marien

17 maart 2020

14u33 13 Nijlen Nu alle horeca verplicht gesloten is tot en met 3 april, bieden niet enkel frituren en afhaalchinezen maaltijden aan. Nijlense restaurants passen zich in groten getale aan, wij lijsten alle adresjes op met afhaal- en levermogelijkheden.

Bärgli

Kaasfondue, raclette of ‘tartarenhoed’? Wie houdt van Zwitserse specialiteiten, hoeft niet te verhongeren. Zwitsers restaurant Bärgli uit Kessel biedt namelijk een ‘Swiss take-away’ aan. Je kan ook het fonduetoestel huren. Bestellen kan via rudy-smets@pandora.be.

Stationssteenweg 85, 2560 Kessel

www.bargli.com

Statie Grill

Grillrestaurant Statie in Kessel is ook gestart met take-away en delivery van hun gerechten. Je kan niet enkel pizza, pita en pasta bestellen, maar de volledige kaart inclusief steak-friet en ribbekes (exclusief kreeft en sharinggerechten). Bestellen kan op het nummer 03 480 22 15. Als je komt afhalen, krijg je 20% korting. Statie Grill levert vanaf 30 euro in postcodes 2560, 2500 en 2520.

Stationssteenweg 235, 2560 Kessel

statiegrill.be

La Rosa

Ook pizzarestaurant La Rosa in Kessel is tot en met 3 april enkel geopend voor levering en afhalen, en dat van 16 uur tot 23 uur. Bestellingen kunnen online geplaatst worden via de website of telefonisch via 03 488 20 08.

Liersesteenweg 132, 2560 Kessel

www.la-rosa-pizza.be

Criterium

Victoriabaars, gelakte ribbetjes of scampi’s in currysaus? Ook brasserie Criterium in Nijlen levert lekker eten in tijden van corona. Het menu zal elke twee dagen wisselen en het Criterium heeft ook een kleine wijnwinkel gemaakt voor degenen die graag een glaasje drinken bij de maaltijd. Wijn kan je zowel per fles als per karton kopen. De keuken is open van 17:30 uur tot 20:30 uur, bestellen kan op 03/314.84.40. Leveringen zijn gratis in Nijlen, Kessel en Bevel.

Bevelsesteenweg 1, 2560 Nijlen

brasserie-criterium.be

't Wit Huys

Afhalen kan ook bij restaurant ‘t Wit Huys in Nijlen, tussen 17 en 19 uur. Met gerechten tussen de 9 en de 14,5 euro heb je heerlijk gegeten en zeker de dagschotel inclusief een klein dessertje voor maar 9 euro is een aanrader. Bestellen kan via 03 482 19 08.

Kerkstraat 8, 2560 Nijlen

www.brasserietwithuys.be

Madame Tartelette

Zoetebekken kunnen nog steeds terecht voor een heerlijk ‘pateeke’ of een lekkere meeneemlunch in bakkerij Bizarr onder Madame Tartelette. Of wat dacht je van een meeneemkoffie, -thee of huisgemaakt ijsthee?

J. E. Claeslaan 48, 2560 Nijlen

www.facebook.com/Madame-Tartelette

Wanneshof

Nu ook ‘t Wanneshof in Nijlen dicht moet blijven, maken ze enkele gerechten voor je klaar die je kan komen afhalen. Een vol-au-vent, stoofvlees of spaghetti? Je kan bestellen op het nummer 0494/21.30.09. Bestellen en afhalen kan van maandag tot en met zaterdag. Let op: 't Wanneshof is gesloten van 23 maart tot en met 31 maart.

Broechemsesteenweg 42, 2560 Nijlen

www.wanneshof.be

De Slappen Uier

Ook de hoeveslagerij van De Slappen Uier in Nijlen blijft geopend van woensdag tot zondag met een extra uitgebreid aanbod van klaargemaakte gerechten zoals stoofvlees, videe, scampi’s of een koude schotel. Je kan er gewoon langsgaan zonder te bestellen.

Laurys Gewatstraat 79, 2560 Nijlen

www.deslappenuier.be