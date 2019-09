Oppositie kritisch na sluiting van gemeentelijk zwembad Antoon Verbeeck

13 september 2019

10u50 0 Nijlen Oppositieleden Jan Verbraecken (N-VA) en Leo Verelst (Nieuw Nijlen) hebben kritiek geuit op het beleid rond het gemeentelijk zwembad. In augustus sloot het zwembad de deuren toen bleek dat omwille van stabiliteitsproblemen de veiligheid van de gebruiker niet meer gegarandeerd kon worden.

“Als je met een zwembad van meer dan 40 jaar oud zit, moeten er geregeld inspecties gebeuren”, sprak Verbraeken tijdens de gemeenteraad. “Als ik zie wat de studies en werken aan het zwembad ons de laatste vijf jaren heeft gekost, stel ik mij de vraag of het lokaal bestuur wel als goede huisvader heeft gehandeld. We hebben veel geld uitgegeven aan andere mooie projecten, maar misschien hadden we beter eerst ons zwembad onder handen genomen.” Volgens Verelst is de gemeente te laat in actie geschoten. “Uit een verslag van 2017 bleek dat de situatie ernstig was en er werd zelfs aangewezen om op korte termijn met renovatiewerken te starten. Blijkbaar werden deze conclusies geminimaliseerd.” Burgervader Paul Verbeeck spreekt de beschuldigingen tegen. “Een gespecialiseerde firma ontfermde zich over het zwembad en jaar na jaar zijn we de staat van het zwembad blijven opvolgen. Toen uit een eerste verslag bleek dat er problemen waren, hebben we meteen een grondige studie besteld en zijn we ook een tweede mening gaan vragen. Wij hebben er altijd voor gezorgd dat het bad kon gerund worden.”