Opnieuw twee cafés die moeten sluiten na coronabesmettingen Annelin Marien

07 augustus 2020

21u23 76 Nijlen Opnieuw moeten twee cafés de deuren sluiten na verschillende besmettingen met het coronavirus. Het gaat over café The Sting en café Torenven, beide in Kessel. Opnieuw moeten twee cafés de deuren sluiten na verschillende besmettingen met het coronavirus. Het gaat over café The Sting en café Torenven, beide in Kessel. Eerder deze week werden ook café Belle Vue in Kessel en restaurant Wanneshof in Nijlen gesloten.

Nadat café Belle Vue in Kessel Dorp de deuren moest sluiten, worden ook de Kesselse cafés Torenven en The Sting met onmiddellijke ingang gesloten. In eerste instantie werden door lokale contactopsporing vier besmettingen met het coronavirus teruggebracht tot café Belle Vue, maar dat zijn er ondertussen al acht geworden. Omdat het cliënteel van café Belle Vue grotendeels overlapt met de klanten van café Torenven en café The Sting, waaronder ook enkele klanten die besmet zijn met Covid-19, besloot burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) om ook die laatste cafés te sluiten.

Overlappend cliënteel

“We hebben de aanwezigheidslijsten van Belle Vue vergeleken met die van The Sting en Torenven, waardoor het duidelijk werd dat het cliënteel van de drie zaken overlapt”, aldus burgemeester Paul Verbeeck. “We zien verschillende mensen verschijnen die naast Belle Vue ook in de andere cafés zijn geweest, waaronder ook enkelen van de acht personen waarvan we weten dat ze positief getest zijn. Los van die acht personen zijn er nog klanten die nog niét getest zijn, dus dat cijfer kan nog oplopen. We hebben ook gevraagd aan de uitbaters en het personeel om zich te laten testen.”

De cafés zijn momenteel voor onbepaalde tijd gesloten. Volgende week herevalueert de gemeente Nijlen de sluiting van de vier horecazaken. “Het is niet de bedoeling om deze mensen wekenlang zonder inkomen te zetten”, aldus de burgemeester. “Maar de sluiting is momenteel een noodzakelijke maatregel: als we het niet doen, is het virus weer ‘vertrokken’. Daarom vragen we ook aan plaatselijke zaakvoerders om zich te blijven inzetten, het is van essentieel belang dat zij als ondernemer of horecazaak de regels en maatregelen rond de preventie van het coronavirus 100% correct blijven opvolgen en naleven. Wij rekenen daarbij ook op de verantwoordelijkheidszin en betrokkenheid van alle inwoners en passanten in onze gemeente.”