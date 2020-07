Oplichter die geld opsoupeerde aan seksverslaving moet dertig maanden de cel in Tim Van Der Zeypen

15 juli 2020

13u45 0 Nijlen De rechter in Mechelen heeft de 65-jarige Constant V.G. uit Nijlen schuldig bevonden aan oplichting. Zijn slachtoffer was een ex-celgenoot. Hij vroeg hem om mee te investeren in drugs. “Maar met het geld bekostigde de beklaagde zijn seksverslaving”, klonk het op zitting.

Het onderzoek werd opgestart nadat zijn slachtoffer in 2019 naar de politie was gestapt om klacht in te dienen. Het slachtoffer vertelde de politie dat hij door een kennis in het zak was gezet bij een lucratief investeringsvoorstel.

Zo had een ex-celgenoot, die hij kort daarvoor terug was tegengekomen op café, hem gevraagd om meer dan 200.000 euro te investeren. In wat het slachtoffer zou investeren, was vanaf het begin niet helemaal duidelijk. Later bleek het om drugs te gaan. Alleen was er van de investeringen en beloofde terugbetalingen geen sprake.

Seksverslaving

Pas wanneer het geld niet werd teruggestort en de zestiger met de noorderzon bleek te zijn verdwenen, stapte het slachtoffer naar de politie. De Nijlenaar werd opgespoord en pas na een lange tijd verhoord.

De man bleek geen onbekende te zijn voor het gerecht en gaf ook meteen toe dat hij nooit de intentie heeft gehad om geld te investeren. “Het was zuiver om te kunnen voorzien in zijn seksverslaving. Zo was hij ingeschreven op verschillende sekssites en daar gingen serieuze bedragen naar toe”, aldus meester Pieter De Wit.

Strafblad

Het parket eiste een celstraf van twee jaar gekoppeld aan geldboete van 4.000 euro. De verdediging vroeg enige mildheid. Maar daar ging de rechtbank na beraad niet op in. Ze hield rekening met zijn zware strafregister en veroordeelde de zestiger tot een effectieve celstraf van dertig maanden. Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij en kreeg een schadevergoeding toegekend.