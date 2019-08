Openluchtspektakel ‘Diamant! ‘t Steentje van de Kempen’ neemt je mee naar slijpersfamilie uit Nijlen in de jaren ‘50 Figuranten, kostuums en decorstukken hebben allemaal Nijlens kantje Antoon Verbeeck

21u47 0 Nijlen Nijlen is tijdens het laatste weekend van september in de ban van het openluchtspektakel ‘Diamant! ‘t Steentje van de Kempen’. Het Kerkplein wordt omgetoverd tot een typisch Kempens dorp uit de jaren ‘50 en de 150 acteurs en figuranten nemen je mee naar de hoogdagen van de diamant. Al 3.000 tickets voor het spektakel gingen de deur uit.

Op vrijdagavond werden in een hangar van Delta Tenten langs de Oude Bevelsesteenweg enkele decorstukken, figuranten en kostuums van ‘Diamant! ‘t Steentje van de Kempen’ voorgesteld aan de pers. De eerste stappen voor het openluchtspektakel werden reeds drie jaar geleden gezet door de cultuurraad en het lokaal bestuur. Op 27, 28 en 29 september is het eindelijk zover. Meer dan 3.000 bezoekers zullen dan op het Kerkplein worden meegezogen in het verhaal van een fictieve slijpersfamilie uit de jaren ‘50. “Het verhaal begint in 2019 bij een oude diamantslijper die mijmert over zijn jeugd. Daarna wordt het publiek meegenomen naar de jaren 50, waar het gezin Van den Berg zijn brood probeert te verdienen met het slijpen van diamanten. Vader Van den Berg sterft en moeder blijft achter met een berg schulden en negen kinderen. De apotheose van het verhaal speelt zich af in 1958, niet toevallig het jaar van de expo”, legt regisseur Dirk Callens uit. “Het wordt een muzikale voorstelling, maar geen musical. Voor het script ben ik onder andere inspiratie gaan zoeken bij Heemkring De Poemp. Kempens Erfgoed interviewde ook meer dan twintig slijpers uit deze regio. Uit al die gesprekken kon ik heel wat anekdotes halen die interessant waren voor de voorstelling.”

De honderden kleedjes en kostuums werden gemaakt door de kundige dames van het lokale naaiatelier en ook de decorstukken werden door Nijlense vrijwilligers opgebouwd. Geen voorstelling, zonder acteurs. En die ging men in Nijlen ook gewoon bij de inwoners zoeken. “Inwoners konden zichzelf opgeven om deel te nemen. In geen tijd hadden we 150 acteurs en figuranten bij elkaar, waarvan een twintigtal mensen ervaring heeft in het amateurtheater. Er zijn ook een aantal gezinnen die in het stuk meespelen, en dan ook als een gezin uit de jaren ‘50. Op die manier wordt het een familiegebeuren”, zegt Wilfried Serneels, voorzitter van de cultuurraad.

“Het verhaal is echt Nijlens en het is mooi om te zien hoe je met een groep vrijwilligers dit kan realiseren. Mogen deel uitmaken van een Nijlen uit de jaren ‘50 is een interessante en leuke ervaring. Dit wilde ik echt niet missen, ook al heb ik nu wel wat gezonde stress voor de voorstellingen”, lacht figurante Freya Daems. Het is de intentie van het lokaal bestuur en de cultuurraad om elke vijf jaar een grootschalige voorstelling te organiseren. “Eerst was er de De Moord van Nijlen in 2006, de Heksen van Nijlen uit 2011 en Herdenking 2014-18, den Grooten Oorlog in 2014 aan het fort van Kessel. Diamant is opnieuw een thema dat op het lijf van deze gemeente geschreven staat”, aldus Serneels.

Wie nog een kaartje wil bemachtigen, moet snel zijn. “Na de voorstellingen van ‘De heksen van Nijlen’ kregen we te horen dat de tickets te snel op waren. Daarom bieden we nu in totaal 3.500 tickets aan”, weet coördinator Véronique Nijs. “Ondertussen zijn er daarvan al een zo’n 3.000 verkocht. Met de organisatie van onze vorige voorstellingen hebben we een goede reputatie opgebouwd. We hopen en rekenen op een uitverkocht weekend.”