Opendeur academie Nijlen in teken van vogels Antoon Verbeeck

23 mei 2019

De kinder- en jongerenateliers in de Tibourstraat openen op zaterdag 15 en zondag 16 mei de deuren. Tal van werken worden tentoongesteld en er is een zoekrally: allemaal met vogels als thema. Op zaterdag start om 16 uur een grote vogeltjesdans en zondag is er om 14 uur een roofvogelshow. De ateliers zijn doorlopend open, net als de fotobooth trampoline. Naast de Tibourstraat kan je ook in Bevel-Dorp 93 en Berlaarsesteenweg 2 expo’s bezoeken.