Ook Githo Nijlen mag binnenkort tóch een proclamatie houden AMK

18 juni 2020

18u25 0 Nijlen Nu werd aangekondigd dat scholen voor 1 juli toch een proclamatie mogen organiseren met maximum 100 mensen, wordt ook in het Githo in Nijlen een proclamatie gehouden. Dat gebeurt in open lucht, waarbij minstens 10 vierkante meter per persoon wordt voorzien.

Het Githo in Nijlen houdt de proclamatie voor de leerlingen van het zesde en zevende jaar op 30 juni. Omdat er maar 100 mensen aanwezig mogen zijn, is de plechtigheid enkel voor leerlingen en voor de klasleerkrachten, zonder genodigden of ouders dus. “De proclamatie wordt gehouden op ons sportveld, we zetten daar 100 stoelen gegroepeerd per klasbubbel”, vertelt directeur Steven Helsen. “We zullen de proclamatie zo plechtig mogelijk proberen te maken: eerst staan er een aantal toespraken op het programma, nadien worden de leerlinge officieel afgeroepen en krijgen ze een getuigschrift. Er worden ook twee foto's per leerling gemaakt: eentje mét mondmasker en eentje zonder. Hopelijk is dit de enige generatie ooit die moet afstuderen met een mondmasker op.” De ouders van de afstuderende leerlingen van het Githo krijgen nadien de filmpjes en foto’s van de plechtigheid opgestuurd. “En we hebben die avond zelf ook nog een verrassing voor de leerlingen in petto”, verklapt de directeur.