Onze tips voor het weekend van 18 tot 20 oktober: retroparty, kasteelconcert en oldtimers Annelin Marien

18 oktober 2019

06u00 0

Retroparty in Kessel

Zaterdagavond kan je die dansbenen nog eens bovenhalen op de Retroparty van Chiro Nele. Zoals elk jaar belooft het weer een feestje tot in de vroege uurtjes te worden, waar zowel 20-plussers als 70-plussers welkom zijn. Voor een luttele 7 euro dans je er op toffe muziek van The Nutcrushers, Cellar, DJ Hertje en D-Jerre. Het feestje begint om 21.30 uur in de tent in het Chiroheem (Grote Puttingbaan), en gaat tot 4 uur door. Extra tip: de dag erna kan je in dezelfde tent op de restaurantdag van de Chiro terecht voor pizza en pasta.

Kasteelconcert Amarelo in Malle

De Malse contrabassist Dirk van Gorp speelt met zijn ensemble Amarelo in kasteel De Renesse op zondag 20 oktober 2019 om 11 uur. Dirk is al 50 jaar componist, en componeerde speciaal voor deze gelegenheid iets nieuws. Amarelo is een kwartet dat de grenzen opzoekt tussen de traditionele swing, bossa nova en chanson en zo een aparte sound creeërt. Buiten Dirk van Gorp aan de contrabas horen we Katrin Serneels met zang en percussie, Jan Frederickx speelt fluit, en Joannis Sgouros speelt gitaar. De prijs voor dit optreden is 12 euro.

Kindermarkt in Eindhout

In de gemeentelijke basisschool van Eindhout in de Schoolstraat 42 kan je deze zondag tweedehandsspullen kopen. Van 13 tot 16 uur is de kindermarkt geopend, met speelgoed en kinderkleding. Het ideale moment om te verkopen wat je kinderen niet meer nodig hebben, of om goedkoop nieuw speelgoed of kleding in te slaan. Voor wie tijdens het shoppen dorst heeft, is de cafetaria ook geopend vanaf 12.45 uur.

Pompoenmarkt in Kasterlee

Op de derde zondag van oktober kleurt het centrum van Kasterlee naar traditie helemaal oranje, want dan vindt op en rond de markt van Kasterlee de Pompoendag plaats. Je vindt er een heleboel pompoendranken en -gerechten, en een streepje muziek en kinderanimatie zorgen mee voor een fijne sfeer. En natuurlijk is het ook verwachtingsvol uitkijken naar de weging van de zwaarste pompoen. Zal hij ook dit jaar weer meer dan 1.000 kilogram wegen? Voor 3 euro loop je er een hele dag tussen de pompoenen rond!

Oldtimer Rally in Herentals

Alle liefhebbers en eigenaars van oldtimers zijn welkom op de zesde editie van de Herentalse Oldtimer Rondrit. Maak je klaar voor een toeristische rondrit in een groen Kempisch landschap. Bij elke deelname (20 euro voor de bestuurder, 12 euro voor de passagier) zit een rallyplaat, roadbook en ontbijt inbegrepen. Onderweg zijn er leuke zoekopdrachten en spelletjes. Inschrijven kan via www.markethings.be.