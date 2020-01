Onze-Lieve-Vrouwestraat afgesloten op donderdag 30 januari



AMK

28 januari 2020

12u06 0 Nijlen Op donderdag 30 januari wordt er gewerkt in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Kessel. Daardoor is de straat de hele dag afgesloten.

Donderdag 30 januari is de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Kessel-Station afgesloten aan de kruispunten met de Stationssteenweg en de Kleine Puttingbaan. Aan een werf is de straat onderbroken door nadarhekken over de volledige breedte van de rijbaan.

De omleiding voor autoverkeer gaat via de Stationssteenweg en de Kleine Puttingbaan. Ook fietsers en voetgangers kunnen aan de werf die dag niet passeren en volgen de omleiding.