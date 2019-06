Onkruid overwoekert begraafplaats door uitblijven machine Wannes Vansina

18 juni 2019

16u34 3 Nijlen De begraafplaats van Nijlen in de Nonnenstraat ligt er verwilderd bij. Het onkruid komt er op sommige plaatsen tot je middel.

Bezoekers spreken schande en schepen van Openbaar Groen Paul Laurijssen kan hen geen ongelijk geven. Hij verklaart het gebrekkige onderhoud door het uitblijven van een motoculteur, een machine die het onkruid mechanisch verwijdert nu er geen pesticiden meer worden gebruikt. “Deze werd niet geleverd binnen de afgesproken termijn. Er is dan minder aandacht aan besteed, maar de huidige toestand zou niet mogen.”

Eind deze of begin volgende week zou de begraafplaats er weer netjes moeten bijliggen. “In afwachting van de levering gaan we een machine huren”, verklaart de schepen. De motoculteur zou ook op andere plaatsen worden ingezet, maar volgens Laurijssen is de toestand nergens zo erg gesteld als op de begraafplaats.