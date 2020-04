Ode aan Nijlen door zingende inwoners: “Met verbondenheid kan je veel bereiken” Annelin Marien

15 april 2020

15u28 0 Nijlen Dokters Ruth en Filip, de eigenaressen van kledingzaak lou, de ijsverkopers van Dingenen & Dergent, medewerkers van de supermarkt en zelfs de gemeentearbeiders: allemaal zingen ze mee op de tonen van ‘I say a little prayer’ van Aretha Franklin als ode aan Nijlen en haar inwoners. Initiatiefneemster Tine Van Leemput-Bogaerts (42): “Er zitten misschien wat valse noten in, maar het draait om verbondenheid!”

Fotografe Tine Van Leemput-Bogaerts van Compagnie Fotografie kwam met het idee voor het hartverwarmende filmpje. “Ik heb momenteel geen foto-opdrachten, dus dacht ik me eens met bewegend beeld bezig te houden”, zegt ze. “Dit is hét moment om mezelf iets nieuws aan te leren, en als ik dan toch iets zou maken, moest het iets positiefs zijn. Ik heb samen met mijn man de tekst geschreven op ons terras met een glas wijn, en het liedje was geboren! Het is dan wel geen hoogdravende poëzie, maar het moest iets toegankelijks zijn waarin Nijlen centraal staat.”

Overtuigingskracht

Omwille van de regels rond essentiële verplaatsingen, filmde Tine alles tijdens haar wandel- of fietstochtjes door het dorp. Om het lied toch wat verstaanbaar te laten klinken, liet ze de melodie spelen door vijftienjarig pianist Lowie en liet ze enkele strofes zingen door zangeres Kathleen Truyts. “Zij hebben dat van thuis uit opgenomen en doorgestuurd”, aldus Tine. “Maar de andere zangers heb ik tijdens mijn wandelingen vanop afstand aangesproken en hen overtuigd om mee te werken. Bij sommigen moest ik wat meer overtuigingskracht gebruiken dan bij anderen, en diegenen die écht niet wilden zingen, mochten wuiven. Al zijn er heel wat valse noten te horen, er zijn er die me achteraf een berichtje hebben gestuurd dat ze zich schamen maar dat ze heel blij zijn dat ze het hebben gedaan!” (lacht)

“Als ik dan ook kijk naar het resultaat en hoeveel mensen er blij van worden, is de opzet geslaagd. Het gaat echt om verbondenheid: ik heb veel vrienden en familie buiten Nijlen, maar als je aangewezen bent op je eigen ‘kot’ dan is de buurt toch heel erg belangrijk. In een dorp als Nijlen met een beperkt aantal inwoners kan je er in deze rare tijden toch samen iets plezants van maken. Met verbondenheid kan je veel bereiken, en die boodschap wilde ik overbrengen.”



