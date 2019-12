Nonnenstraat minstens week onderbroken Wannes Vansina

31 december 2019

11u31 0 Nijlen Een aannemer start maandag met werkzaamheden aan een rioolaansluiting in de Nonnenstraat in Nijlen, ter hoogte van huisnummer 69.

Het verkeer kan daardoor minstens een week, maximaal elf dagen niet door. De scholen in de Nonnenstraat zijn dan enkel te bereiken via het centrum. Voor fietsers en voetgangers is er een veilige doorgang ter hoogte van de werfzone.

“Langs de kant van de Katerstraat kunnen auto’s de Nonnenstraat inrijden tot aan de gemeentelijke begraafplaats. Wie de Nonnenstraat inrijdt langs de kant van het centrum, kan doorrijden tot aan zaal Familia. Om de veiligheid te garanderen, mag het verkeer dat terug wil keren naar het centrum enkel terugdraaien op de gemeentelijke parking ter hoogte van Familia”, aldus de gemeente.