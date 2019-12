Nonnenstraat krijgt nieuw parkeerregime: “Verbeteren verkeersveiligheid aan school” Antoon Verbeeck

12 december 2019

10u06 0 Nijlen In de Nonnenstraat wordt deze maand een nieuw parkeerregime doorgevoerd. Er komt een stilstand- en parkeerverbod vanaf huisnummer 10 tot huisnummer 68. De maatregel moet de verkeersveiligheid aan de schoolomgeving verbeteren.

“Vanaf half december is er in de Nonnenstraat een nieuw parkeerregime van kracht. Deze maatregel wordt genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren, zeker als de school begint en eindigt en het heel druk is in de straat. Vanaf half december is er een stilstand- en parkeerverbod van huisnummer 10 tot huisnummer 68. Na de invoering van deze maatregel zal de lokale politie enkele weken sensibiliseren rond de nieuwe maatregel en vanaf begin februari zal er geverbaliseerd worden”, deelt het lokaal bestuur van Nijlen mee. “Om de impact van het parkeerverbod op de snelheid te evalueren, zal er ook een teller gehangen worden die de snelheid van het doorgaand verkeer zal meten”, klinkt het nog.

Mobiliteitsplan

Het lokaal bestuur zal de komende twee jaar samenwerken met Traject-Meneer De Leeuw, een studiebureau dat het mobiliteitsplan van de gemeente gaat vernieuwen. “Daarbij hoort een circulatieplan om sluipverkeer aan te pakken, het herzien van de snelheidszones en het maken van een fiets- en parkeerbeleid. Ook alle schoolomgevingen zullen hier verder in bekeken worden.”