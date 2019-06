Nijlense wil met eigen bedrijf The Good Mood mensen opnieuw laten genieten: “Je leeft tenslotte maar één keer” Antoon Verbeeck

"Na twintig jaar in het bedrijfswereldje wou ik terug naar de essentie van het leven: genieten." Silke De Smet is met haar bedrijfje The Good Mood op missie om mensen opnieuw te laten genieten van het leven. Dat doet ze aan de hand van verschillende activiteiten: van een cocktailworkshop tot verwenmomenten op maat.

Twaalf jaar lang was Silke leidinggevende in een bedrijf. Vorig jaar besloot ze een einde te maken aan die carrière en wou ze een nieuw pad betreden. “Ik werd een persoon die ik niet ben en werd ook zo aanzien. Een burn-out was niet ver weg. En toen besloot ik het om te draaien. Ik stopte met mijn werk en wou terug naar de essentie van het leven gaan: genieten. We moeten dit, we moeten dat, en vergeten maar al te vaak stil te staan bij hetgeen we hebben. Met The Good Mood wil ik mensen samenbrengen, hen laten genieten op hun manier, maar ook uit hun comfortzone halen.”

Diverse doelgroepen

“Met The Good Mood bied ik ontspannings- en belevingsmomenten aan. Als er dan toch aan ontspanning wordt gedacht, vervallen we steeds weer in de vertrouwde dingen zoals cinemabezoekje, een etentje,... Daarom wil ik iets nieuw aanbieden, voor zowel jong als oud. Steeds worden de vijf zintuigen geprikkeld.” Zo is er onder andere een cocktailworkshop, een originele cyclusshow voor tieners en het concept ‘t Oud Zot, een combinatie van een blote voetenpad gevolgd door voetverwenbadjes, afternoon tea en het delen van oude herinneringen. De activiteiten vinden voornamelijk plaats in de locatie van The Good Mood in de Koningsbaan, maar Silke werkt ook op verplaatsing. “Vrijgezellenfeestjes, teambuildings, coachings of gewoon een leuke tijd met vrienden... De doelgroepen zijn heel divers. The Good Mood heeft ook een uitgebreid assortiment aan dagkampen. Gedurende vijf opeenvolgende dagen gaan we een kleine groep jongeren tussen de 12 en 18 jaar een gepersonaliseerde, fijne tijd bezorgen.”

“Echt wie ik ben”

“Er zijn ook belevings- en coachingmomenten op maat. Dan heb ik eerst een gesprek met de persoon of organisatie in kwestie en kijk ik welke activiteiten het best bij hen passen. In al mijn activiteiten steek ik trouwens een positieve noot. De boodschap die ik wil meegeven: is dat je niet alleen mag genieten tijdens de activiteiten, maar daarna ook in jouw dagelijkse leven. Je leeft tenslotte maar één keer”, vertelt Silke. “Dit is echt wie ik ben. Ik heb in het bedrijfswereld veel geld verdiend, een pak meer dan nu. Maar ik heb maar al te goed gemerkt dat geld alleen je niet gelukkig maakt. Uit The Good Mood haal ik ontzettend veel energie, meer dan vroeger. Mensen gelukkig maken, is hetgeen ik wil blijven doen.” Meer informatie over The Good Mood vind je op www.thegoodmood.be